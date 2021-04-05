Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за 13-ю календарную неделю 2021 года, с 29 марта по 4 апреля, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на него увеличилось на 2,4% в сравнении с предыдущей неделей. Среднее число госпитализаций в сутки на 12-й неделе было 293,6 случаев, на 13-й неделе — 300,6 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар в Петербурге

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Об этом говорится в опубликованных 5 апреля материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

В то же время другие эпидемические показатели свидетельствуют об улучшении ситуации с ковидом в Петербурге. Так, по сравнению с 12-й неделей, на прошедшей неделе количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, уменьшилось на 17,28%. Общее количество активно больных сократилось на 5,54% за неделю.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно. Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием», — подчеркивают в Межведомственном совете.

В связи с высокой вероятностью нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге этот координационный орган и городской комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от коронавирусной инфекции.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 5347 коек в городских и федеральных учреждениях здравоохранения. На 5 апреля были свободны 915 коек (17,1%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 179 пациентов, что на 58,6% меньше пикового значения, отмечавшегося в декабре 2020 года.