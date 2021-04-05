Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Ленинградской области привились от коронавирус 80,1 тыс. жителей, из них 52,1 тыс. человек получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом 5 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививочный кабинет

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В медицинские организации Ленобласти всего было поставлено 105 822 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак». Привито всего по Ленобласти, с учётом поставок вакцины в Медсанчасть #38 ФМБА России, 80 168 человек, в том числе: 3220 медицинских работников,2310 работников образования, 974 работника соцзащиты, 1685 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 52 160 человек (65,1% от всех привитых)», — подытожили в комздраве.