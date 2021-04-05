В Москву вернутся морозец и снег
Москва, 5 апреля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Погода в Москве начнёт портиться днём 7 апреля, сообщает сайт «Метеоновости».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Снегопад
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"Глубокий атлантический циклон вернет в столицу и снег, и морозец», — рассказали синоптики.
По прогнозу Московский регион накроют тучи, усилится ветер, а после дождь сменит мокрый снег. В столице может выпасть до 20 мм осадков — около половины месячной нормы. По утрам лужи «будет прихватывать ледок».
Тепло в Москву вернётся к выходным.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень опасности.