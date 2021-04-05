Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области призвал подчиненных вернуться к жёсткому контролю за соблюдением жителями и гостями региона коронавирусных ограничений. Об этом 5 апреля Александр Дрозденко сказал на совещании с участием глав регионального управления Роспотребнадзора, сообщает издание Online47.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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По словам Дрозденко, нельзя снижать уровень тестирования и надо следить за соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором.

«Давайте к этому возвращаться — к жёстким контрольным мероприятиям. Болезнь не прошла», — заявил губернатор.

В свою очередь главный санитарный врач Ленобласти, глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк отметила, что эпидемическая ситуация в Ленобласти стабильная, есть тенденция к снижению заболеваемости.

«Мы забываем о масках. Все требования необходимо исполнять, чтобы не расслабляться, если мы не хотим получить локдаун как в Европе», — пояснила она.

Напомним, оперативный штаб Ленобласти сообщил о 95 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных 4 апреля. Скончались 16 человек.