Москва, , 15:49 — REGNUM На данный момент о международных альтернативах SWIFT в мире неизвестно (до SWIFT пользовались телексом). Поэтому до более подробных разъяснений трудно судить, какие именно альтернативы имеются в виду, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Однако ясно, что подобная система должна быть надежно защищена от злоупотреблений, допуск участников к ней должен быть регламентирован и достаточно защищен, вряд ли она может быть внедрена участниками расчетов без одобрения центробанками.

Возможно, перспективы расчетов в цифровых валютах центробанков существуют, но пока они находятся в лучшем случае в пилотных стадиях на национальном уровне и до их использования в реальных международных расчетах еще далеко.

Был прецедент отключения Ирана от SWIFT — пока это единственный случай. Относительно угрозы отключения России от этой системы — о ней говорят с 2014 года, однако всегда представлялось, что это малореалистично и одна из самых крайних мер.

Сейчас об этом стали говорить больше — это может означать, что риски возрастают. Поскольку SWIFT — основа системы международных расчетов, такое отключение могло бы нанести существенный ущерб российской внешней торговле и финансовому рынку, но сильно затронуло бы и российских внешнеторговых партнеров.

Поэтому полагаю, что это все-таки останется только угрозой, особенно в наиболее жестком варианте отключения всех российских банков (более ограниченным вариантом могло бы стать отключение одного или нескольких госбанков)», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в стране может появиться альтернатива платежной системе SWIFT.

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