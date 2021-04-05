Москва, , 08:23 — REGNUM В России может появиться альтернативная системе обмена банковской информацией и совершения платежей SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. — Прим. ИА REGNUM) платёжная система, которую создадут на новой технологической основе. Такое мнение высказал заместитель главы МИД Александр Панькин.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснил, что развитие альтернативных и продвинутых SWIFT систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, но и связано с необходимостью модернизации методов осуществления платежей.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — заявил в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает ни одну из потенциальных угроз в связи с санкциями США в отношении России, в том числе возможность отключения России от SWIFT. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что действия со стороны представителей американской администрации «носят необоснованный и непредсказуемый характер», и в этой связи сложившаяся ситуация обязывает российские власти к тому, «чтобы быть начеку».

По мнению экспертов Института РУССТРАТ, на такие действия Москва вполне может ответить. Так, сразу после объявления санкций за воссоединение с Крымом в 2014 году началась работа над российским аналогом SWIFT, который получил название Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Созданная банком Россия система уже год назад насчитывала 391 участника, которые проводили в ней 12,9 млн финансовых сообщений ежегодно.