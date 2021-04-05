Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В настоящее время в Санкт-Петербурге в 12 городских и двух федеральных стационарах развернуто 5347 инфекционных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Из них на 5 апреля свободно 17%, или 915 коек, сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия

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Для сравнения: на пике второй волны эпидемии в ноябре-декабре 2020 года в Петербурге ковид-пациентов принимали 17 городских и восемь федеральных стационаров, в которых было развернуто в общей сложности 12 538 коек.

«Заболеваемость идет на убыль. Последние два месяца мы возвращаем городские и федеральные стационары к плановому режиму работы», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В качестве инфекционных госпиталей пока продолжают лечение пациентов с ковидом и пневмонией Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, городская больница Святого Георгия, Детская городская клиническая больница № 5 имени Филатова, Мариинская больница, Госпиталь для ветеранов войн, городские больницы № 40, № 15 и № 20, Александровская и Покровская больницы, городская больница № 3 имени Скворцова-Степанова, Николаевская больница, а также два федеральных медучреждения — Педиатрический университет и СЗОНКЦ им. Соколова.

В Смольном заверяют, что система здравоохранения города готова к возможному новому росту заболеваемости.

«При необходимости мы сможем быстро перепрофилировать ряд городских стационаров в инфекционные», — подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, что с 6 апреля все подразделения Городской больницы №38 имени Н.А. Семашко в городе Пушкин вернутся к штатной работе.