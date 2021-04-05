Вильнюс, , 15:25 — REGNUM За март 2021 года литовские дилеры продали 3 474 экземпляра новых легковых и легких коммерческих машин — на 35,1% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года. Об этом сообщает портал AutoTyrimai со ссылкой на данные Государственного предприятия «Регитра».

В первый весенний месяц 2021 года продажи новых легковых машин в Литве составили 3 075 единиц, что на 37,3% больше прошлогоднего уровня продаж. Продажи коммерческих автомобилей (сегмент LCV) выросли на 20,5%, до 399 экземпляров. При этом в последний день прошлого месяца дилерам удалось реализовать наибольшее количество автомобилей — 633 экземпляра.

Самыми покупаемыми в прошлом месяце машинами в Литве стали автомобили итало-американской марки Fiat (1 029 ед.). Второе и третье места соответственно заняли Toyota (485 ед.) и Volkswagen (340 ед.).

Напомним, в Испании продажи автомобилей в марте 2021 года выросли в годовом сравнении на 128%. Всего было продано 85 819 экземпляров. При этом относительно марта 2019 года реализация сократилась на 30%.

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