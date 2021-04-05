Москва, , 12:55 — REGNUM По итогам марта 2021 года реализация новых автомобилей в России покажет отрицательную динамику после положительных продаж в феврале. Об этом 5 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные статистики по основным игрокам авторынка.

По предварительным данным, продажи новых машин в марте 2021 года в России могут снизиться до 6% против мартовской реализации 2020 года.

Отмечается, что АвтоВАЗ, чьи данные продаж были обнародованы совсем недавно, продал в марте 33,8 тыс. автомобилей. Этот показатель на 3% больше, чем в прошлом году. Однако в феврале текущего года рост продаж автомобилей Lada оказался более существенным (+13%).

Отмечается, что большое влияние на авторынок России оказал дефицит машин. Так, издание ссылаясь на дилеров пишет, что ситуация с доступностью автомобилей пока не сильно изменилась, несмотря на ожидания.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале 2021 года продажи на авторынке России выросли на 0,8% в годовом сравнении, а в январе текущего года продажи сократились на 4,2%.

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