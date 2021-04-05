Мадрид, 5 апреля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Сразу 59,7% испанцев выступают против въезда в страну туристов в условиях ограничений, принятых властями и касающихся передвижения между регионами и внутри них. Об этом говорится в данных опроса, подготовленного социологическим центром Sigma Dos для испанской газеты Mundo.

Андрей Грук ИА Красная Весна Парк Гуэля. Барселона

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Отмечается, что 30,8% испанцев выражают более либеральный взгляд на эту проблему и были бы не против въезда в страну иностранцев, но лишь при условии более строгих мер контроля.

Более половины населения Испании — 63,5% — не верит в то, что к лету стране удастся достичь обещанного властями в рамках плана иммунизации коллективного иммунитета к COVID-19. Среди этой категории населения большинство составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет. При этом 29,4% опрошенных настроены более оптимистично: среди них большинство составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.