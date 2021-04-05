Песков рассказал о начале «малоконтролируемых» перестрелок в Донбассе
Москва, 5 апреля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В настоящее время в Донбассе начались «малоконтролируемые» перестрелки, решения о которых принимают полевые командиры ВСУ, что осложняет ситуацию в данном регионе. Об этом 5 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что данный факт осложняет ситуацию в регионе, и отметил, что напряженность в Донбассе растет из-за того, что сторонами не выполняются ранее достигнутые мирные договоренности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 5 апреля встретится с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым и заслушает его доклад о развитии данной отрасли.