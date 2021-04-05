Москва, 5 апреля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В настоящее время в Донбассе начались «малоконтролируемые» перестрелки, решения о которых принимают полевые командиры ВСУ, что осложняет ситуацию в данном регионе. Об этом 5 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что данный факт осложняет ситуацию в регионе, и отметил, что напряженность в Донбассе растет из-за того, что сторонами не выполняются ранее достигнутые мирные договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 5 апреля встретится с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым и заслушает его доклад о развитии данной отрасли.