Москва, , 12:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин 5 апреля встретится с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым и заслушает его доклад о развитии данной отрасли. Об этом 5 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал Песков, глава Российского государства в понедельник, 5 апреля, начинает свою рабочую неделю в Кремле.

«Сегодня наряду с другими непубличными встречами президент примет министра сельского хозяйства Патрушева, позанимается делами сельского хозяйства», — сказал он.

Также пресс-секретарь президента уточнил, что глава Минсельхоза представит доклад по итогам 2020 года и сообщит о планах развития данной отрасли на нынешний год. При этом он подчеркнул, что данная тема является чрезвычайно важной для российского лидера.

«Уже в основном по всем регионам России начались посевные работы», — отметил Песков и добавил, что также у президента РФ на 5 апреля намечено несколько международных телефонных разговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.