Песков заявил о росте числа желающих привиться от COVID-19
Москва, 5 апреля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Число жителей России, желающих вакцинироваться от COVID-19, растёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцинация против коронавируса в России
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"Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться [от COVID-19]», — сказал Песков.
Он связал это с тем, что в прессе наращивается информационная кампания, информация о процедуре вакцинации накапливается, а также сами граждане подают личный пример.
Песков подчеркнул, что именно поэтому «растет сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни».