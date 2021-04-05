Москва, 5 апреля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Число жителей России, желающих вакцинироваться от COVID-19, растёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

"Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться [от COVID-19]», — сказал Песков.

Он связал это с тем, что в прессе наращивается информационная кампания, информация о процедуре вакцинации накапливается, а также сами граждане подают личный пример.

Песков подчеркнул, что именно поэтому «растет сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни».