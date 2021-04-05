Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ледовом дворце Санкт-Петербурга, служащем домашней ареной хоккейного клуба «СКА», в дни проведения хоккейных матчей будет работать пункт вакцинации от коронавируса. Первым днем работы пункта станет вторник, 6 апреля. Для вакцинации болельщикам необходимо захватить с собой на матч паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Делать прививки в Ледовом дворце будет выездная бригада поликлиники №94 Невского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше петербуржцев могли сделать прививку в удобное для себя время. В том числе совместить с посещением торгового центра, театра или спортивных мероприятий. Теперь хоккейные болельщики смогут не только поболеть за любимую команду, но и сделать прививку», — прокомментировал предстоящее событие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В настоящее время в Петербурге открыты 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, восемь пунктов в торговых центрах, один — в Михайловском театре. Ранее, 13 марта, открылся мобильный пункт на стадионе «Газпром Арена», который работает в дни проведения спортивных событий.

По данным на 4 апреля, за весь период в Петербурге вакцинировано 405 074 человека. Из них 296 101 полностью закончили цикл вакцинации.