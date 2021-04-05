Москва, , 10:20 — REGNUM Действия директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, которого обвиняют в превышении полномочий, повлекли за собой причинений тяжких последствий. По мнению следствия, ущерб от этого превышает 31 млн рублей. Об этом 5 апреля заявил адвокат подозреваемого Алексей Ануфриенко.

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В СКР полагают, что Серватинский знал об отсутствии законных оснований для предоставления ООО «Исток» субсидии на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности, но, проигнорировав сообщения подчинённых о выявленных нарушениях, единолично принял решение о продолжении перечисления компании субсидии. В результате Минпромторгу РФ не были возвращены необоснованно перечисленные ООО «Исток» субсидии в размере более 31 млн рублей.

«С предъявленным обвинением Павел Вадимович не согласен, никаких умышленных действий, связанных с превышением должностных полномочий, он не совершал», — подчеркнул в беседе с ТАСС правозащитник, добавив, что его подзащитный сотрудничает со следствием.

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Адвокат также добавил, что после получения подтверждённых данных о недобросовестных действиях со стороны ООО «Исток» Минпромторг РФ прекратил взаимодействие с этой компанией. Кроме того, были приняты исчерпывающие меры по возврату выделенной субсидии. Суммы в размере свыше 30 млн рублей была взыскана с ООО «Исток» решением суда в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павел Серватинский был задержан в Москве 1 апреля в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Операцию проводили сотрудники правоохранительных органов при поддержке ФСБ России.

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