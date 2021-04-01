Москва, , 12:49 — REGNUM Директор одного из департаментов Минпромторга России Павел Серватинский задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает 1 апреля источник в правоохранительных органах.

Серватинский руководит департаментом металлургии и стройматериалов Минпромторга. С ним проведут следственные действия, а затем следователи намерены просить суд об аресте чиновника.

«Он подозревается в превышении должностных полномочий», — сообщил источник ТАСС.

В министерстве подтвердили факт следственных действий и заверили, что предоставят следствию всю нужную информацию.