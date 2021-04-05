Москва, 5 апреля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В настоящее время сложно оценить, насколько сильно в РФ упадет спрос на жилье после завершения программы льготной ипотеки, хотя он уже начал снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил старший преподаватель кафедры менеджменты недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов, отвечая на соответствующий вопрос.

Рост цен на жильё

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«Глубину падения на сегодняшний день трудно оценить, поскольку достаточно сложно получить данные по количеству потенциальных покупателей, способных взять ипотеку и еще не бравших кредиты. Но падение спроса уже заметно на рынке, в том числе рынке вторичной недвижимости, — сказал Сиволапов. — Сейчас сложно говорить о возможной реакции рынка в целом. Те застройщики, для которых проектное финансирование не было актуально (а их меньшинство), могут снизить стоимость квартир. Но это может и не компенсировать падения спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ могут замедлиться темпы роста цен квадратного метра.