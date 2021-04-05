Токио, , 09:56 — REGNUM Власти Японии пока не приняли конкретное решение о месте размещения закупленных у США истребителей F-35B. Об этом генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил 5 апреля на регулярной пресс-конференции.

Он отметил, что ранее появилась информация о возможном размещении F-35B на базе воздушных Сил самообороны Японии Нютабару в префектуре Миядзаки. Но каких-либо конкретных решений по этому вопросу не принято.

Вместе с тем Като не стал далее развивать тему размещения F-35B на японской территории страны, объяснив, что вопрос касается оборонного потенциала страны.

Ранее общенациональная газета Yomiuri сообщила о процедуре согласования с местными властями размещения F-35B в юго-западной префектуре Миядзаки. Как сообщало ИА REGNUM, Япония намерена закупить у США 105 самолетов F-35A с обычными взлетом и посадкой и 42 F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой.

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