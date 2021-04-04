Токио, , 06:03 — REGNUM Первые закупленные в США истребители F-35B силы самообороны Японии планируют разместить на базе Нютабару на юго-западе страны. Об этом 4 апреля сообщило издание Yomiuri.

База Нютабару расположена в префектуре Миядзаки, в настоящее время вопрос о размещении истребителей прорабатывается с местными властями. Власти Японии намерены использовать истребители для защиты удалённых островов на фоне возрастания военной активности КНР.

Отмечается, что начало полётов истребителей намечено на 2024 год. F-35B разработан американской корпорацией Lockheed Martin, это истребитель-бомбардировщик пятого поколения с коротким взлётом и вертикальной посадкой. Правительство Японии утвердило долгосрочный план по закупке 42 истребителей данной модификации, из них 18 самолётов запланировано приобрести до 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Японии одобрил соглашение о содержании в стране военных баз США.

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