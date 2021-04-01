Москва, , 09:45 — REGNUM Минпромторг рассчитывает, что производители продолжат соблюдать ценовые условия на сахар и подсолнечное масло. Об этом 1 апреля заявили в федеральном ведомстве.

«Минпромторг России рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений по ценам на белый сахар-песок и подсолнечное масло и обеспечат своевременные поставки продукции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля соглашения, заключённые в декабре 2020 года, считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими производителями и поставщиками о снижении и удержании цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально предполагалось, что соглашение охватит первые три месяца 2021 года — период до 1 апреля.

Однако 30 марта правительство РФ пролило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

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Согласно договорам, стоимость одного килограмма сахара фиксируется на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.