Иерусалим, 5 апреля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Компания Pfizer приостановила поставки вакцины от COVID-19 в Израиль до тех пор, пока кабинет министров страны не соберется для утверждения соглашений с производителем вакцины. Представители компании возмущены тем, что Израиль не оплатил предыдущую партию вакцин, сообщило Армейское радио 5 апреля.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса Pfizer

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Партия из 700 000 вакцин должна была прибыть в Израиль 4 апреля, но она не будет отправлена до дальнейших распоряжений, поскольку Израиль все еще не оплатил последнюю партию из 1,5 миллиона доз препарата. Сообщается, что компания Moderna также прекратила контакты с Израилем.

По имеющимся данным, в правительстве страны готовятся к заседанию кабинета министров по вопросу вакцинации, тем более что Израиль готовится начать вакцинацию детей в возрасте от 12 лет уже в ближайшие недели.