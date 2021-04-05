Каракас, 5 апреля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Парламент Венесуэлы принял решение временно прервать свою работу в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении председателя парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса.

kafka4prez Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы

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«Руководство [парламента страны] обращается к народу Венесуэлы с целью проинформировать о том, что решено отменить сессии Национальной ассамблеи с понедельника, 5 апреля, по пятницу, 9 апреля», — говорится в сообщении Родригеса.

По его словам, данный шаг связан с решением по обеспечению превентивных мер, направленных на нераспространение коронавируса.

Родригес подчеркнул, что очные заседания всех комиссий проводиться не будут, однако в срочных случаях парламентарии смогут собираться в таком режиме.