В России на 40% сократилось число нелегально работающих мигрантов
Москва, 5 апреля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. За прошедший год в России количество нелегально работающих иностранцев сократилось на 40%. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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В правоохранительном ведомстве добавили, что если обычно в России находились от 9 до 11 миллионов иностранных граждан, то в 2020 году их численность составила примерно 5,5 миллиона, большинство их которых — это граждане стран СНГ.
Также в два раза уменьшилось и количество нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране. Всего правоохранители выявили свыше 204 тыс. нарушений, что на 51,8% меньше аналогичного периода 2019 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России будет создана единая информационная платформа учёта граждан иностранных государств, включающая их цифровые профили.