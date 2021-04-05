Москва, 5 апреля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. За прошедший год в России количество нелегально работающих иностранцев сократилось на 40%. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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В правоохранительном ведомстве добавили, что если обычно в России находились от 9 до 11 миллионов иностранных граждан, то в 2020 году их численность составила примерно 5,5 миллиона, большинство их которых — это граждане стран СНГ.

Также в два раза уменьшилось и количество нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране. Всего правоохранители выявили свыше 204 тыс. нарушений, что на 51,8% меньше аналогичного периода 2019 года.

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«За 12 месяцев 2020 года территориальными органами МВД России пресечено 40 989 правонарушений, связанных с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП), что на 40% меньше 2019 года», — цитирует ТАСС представителя МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет создана единая информационная платформа учёта граждан иностранных государств, включающая их цифровые профили.