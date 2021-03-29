Москва, , 08:57 — REGNUM В России будет создана единая информационная платформа учёта граждан иностранных государств, включающая их цифровые профили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Отмечается, что это позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде, а также пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.

Цифровой профиль иностранца будет содержать информацию о его правовом статусе, его биометрические данные, а также сведения о месте жительства и работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД России разработало законопроект о реестре мигрантов и их работодателей. Планируется, что для найма мигрантов регистрация в реестре будет обязательной. Вместе с тем в министерстве заверили, что не прорабатывали и не предлагали инициативу по созданию трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг.

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