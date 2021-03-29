Москва, , 15:23 — REGNUM В России, к сожалению, с каждым последующим рождающимся ребенком семья становится на 25% беднее, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

«По данным Росстата, в настоящий момент численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет более 12% — около 18 млн человек.

Решение демографической проблемы в стране возможно только при условии оказания поддержки малоимущим семьям с детьми, поэтому такая помощь, как выплаты семьям, доходы которых ниже прожиточного минимума, позволят улучшить их положение.

Вместе с тем, в ведомстве учли случаи, с одной стороны, когда семьи умышленно занижают объем имущественной базы с целью получения выплаты, с другой стороны, когда семья не получала пособие из-за наличия в собственности одной трети и менее доли в квартире.

Документ представляется достаточно сбалансированным, эффективность применения новых положений покажет правоприменительная практика», — пояснила эксперт.

Как сообщало, в России с апреля 2021 года изменяется порядок назначения выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Новый механизм их назначения разработал Минтруд,