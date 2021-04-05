Москва, , 08:14 — REGNUM Нефтяной рынок 2 апреля был закрыт из-за праздника Страстная пятница. Накануне нефтяные фьючерсы выросли на 4,3%, до $65,14, несмотря на увеличение квот со стороны ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам апрельского заседания Альянс принял решение увеличить квоты на добычу нефти в мае и июне на 350 тыс. б/с, в июле — на 450 тыс. б/с.

Саудовская Аравия будет увеличивать добычу на 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Участники сделки позитивно оценили прогресс в программах вакцинации населения в ведущих странах.

Инвесторы ожидают восстановления мировой экономики во II квартале 2021 года и повышения спроса на нефть и нефтепродукты. Именно поэтому цена после падения резко выросла.

Сегодня, 5 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $64,21. Европа продолжает сегодня отдыхать, поэтому активность на рынке стоит ожидать на американской сессии.

Покупатели защитили уровень $62,50. Теперь им нужно пройти уровень $66 за баррель, чтобы к длинным позициям подключились новые участники рынка.

Читайте также: Отсутствие торгов в Страстную пятницу вернёт нефть к $63