Москва, , 13:10 — REGNUM Основные события, повлиявшие на стоимость нефти 1 апреля — это неожиданное решение ОПЕК+ по наращиванию добычи с мая и обновление исторических максимумов индекса S&P500, преодолевшего перед выходным 2 апреля отметку в 4000 пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Так, альянс стран-добытчиков нефти увеличит добычу в мае-июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а затем на 450 тысяч баррелей.

При этом рынок предполагал продление текущих квот еще на несколько месяцев, учитывая проблемы с вакцинацией и новые локдауны в странах Европы, вызванные как третьей волной пандемии, так и появлением новым штаммов вируса.

С другой стороны, американский индекс S&P500 преодолел отметку в 4000 пунктов, штурмуя ее последние несколько недель. На это повлияли позитивные настроения инвесторов относительно восстановления экономики и постепенный выход «вертолетных» денег из последнего пакета помощи населению от Байдена.

С учетом того, что 2 апреля торги по нефти проводиться не будут из-за Страстной пятницы, которая является выходным в большинстве стран, стоит ожидать возврата нефти к уровням в $63 за баррель 5 апреля.

На это должны повлиять два основных фактора — решение ОПЕК+ и постепенное восстановление судового трафика через Суэцкий канал. Удерживать от падения ниже стоимость барреля будут новости из Европы относительно восстановления экономики и новых ограничений на передвижение», — считает эксперт.

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