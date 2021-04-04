Москва, , 23:20 — REGNUM Лучшим игроком матча двадцать четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (Москва) признан нападающий красно-белых Александр Соболев. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

«Соболев сделал третий дубль за четыре последних матча в РПЛ и по праву получил приз лучшему игроку встречи», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля футболисты «Ростова» уступили московскому «Спартаку» в домашнем матче двадцать четвертого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счётом 2:3.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль.

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