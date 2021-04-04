Ростов-на-Дону, , 21:15 — REGNUM Футболисты «Ростова» в домашнем матче двадцать четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Спартаку». Встреча, завершившаяся со счётом 2:3, прошла 4 апреля на «Ростов-Арене».

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Георгий Махатадзе и Павел Маслов (автогол). У гостей мячи забили Виктор Мозес и Александр Соболев (дубль).

Отметим, что после двадцати четырех матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых 37 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля футболисты «Уфы» уступили московскому «Динамо» в выездном матче двадцать четвертого тура РПЛ. Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:4.

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