Триполи, , 19:05 — REGNUM Страны Евросоюза планируют в самое ближайшее время предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, заявил 4 апреля в глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросоюз будет работать над тем, чтобы в срочном порядке предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса», — цитирует его телеканал Libya Al-Ahrar.

Он также добавил, что Евросоюз поддержит восстановление Ливии, «если ливийскую территорию покинут наёмники и иностранные военные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе заявил, что ЕС имеет жизненно важное значение для Ливии с точки зрения «экономики и стабильности».

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