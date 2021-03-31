Анкара, , 13:45 — REGNUM Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе на пресс-конференции 30 марта заявил, что ЕС имеет жизненно важное значение для Ливии с точки зрения «экономики и стабильности». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Процесс смены власти был очень сложным и кровавым. С этого момента каждый из наших регионов, племен, городов думал только о своих интересах. Отсутствие центрального правительства подпитывало трайбализм, который размывал значение центральную власть. В результате у нас образовалось три параллельных правительства, два парламента, два центральных банка, большое количество микро-нефтяных компаний», — отметил Дибейбе.

На вопрос о том, отдает ли он приоритет ЕС в отношениях, Дибейбе ответил: «ЕС жизненно важен для нас и протягивает нам руки. Мы довольны этим, и если они примут нас, мы не остановимся. Турция также очень важна с точки зрения нашей экономики и стабильности. Точно так же Египет, который я хорошо знаю… Эта страна, которую я недавно посетил, является основной страной с точки зрения нашего будущего».

Отвечая на вопрос о его отношении к напряженности между Турцией и ЕС в Средиземном море, Дибейбе указал: «Я считаю, что экономическое сотрудничество является единственным способом снятия военной напряженности. Необходимо говорить о бизнесе, а не оружии».