Багдад, , 18:06 — REGNUM Неизвестные нанесли ракетный удар по военной базе в Ираке, где размещены военные вооруженных сил США. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя местных сил безопасности.

Инцидент произошел в иракской провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада. По последним данным, рядом с иракской военной базой всего упали две ракеты.

Отмечается, что инфраструктура военного объекта в ходе атаки не пострадала.

Как передавало ИА REGNUM, в марте президент США Джозеф Байден заявил, что власти США ещё не определили точных сроков вывода американских военнослужащих из Афганистана.

Читайте также: США могут не уложиться с выводом войск из Афганистана в срок