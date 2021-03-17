Вашингтон, , 16:09 — REGNUM На сегодняшний день власти Соединённых Штатов ещё не определили точных сроков вывода американских военнослужащих из Афганистана. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил президент США Джозеф Байден.

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Глава государства добавил, что консультируется с союзниками по этому вопросу. Он подчеркнул, что соблюсти оговоренный в соглашением, достигнутым бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), срок до 1 мая и вывести из Афганистана всех своих военнослужащих «будет тяжело».

«Сейчас я нахожусь в процессе принятия решения относительно того, когда они уйдут, — добавил Байден. — Это была не очень прочная сделка, которую заключил президент, бывший президент».

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Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники в США, Европе и Афганистане сообщила, что, а настоящее время в Афганистане находится почти 3,5 тыс. американских военнослужащих, а не 2,5 тысячи, как официально заявляется.

По данным собеседников издания, Соединенные Штаты имеют в Афганистане примерно на тысячу военнослужащих больше, чем они сообщают. Отмечается, что несоответствие реального и заявленного числа вызвано тем, что присутствие части военных на территории страны неофициально.