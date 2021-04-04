Санкт-Петербург, 4 апреля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Показатели эпидемического процесса по коронавирусу в Петербурге показывают разнонаправленное движение. Это говорит о нестабильности тренда на стихание второй волны эпидемии и возможности развития третьей волны, заявили 4 апреля в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Реанимация

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Так, за сутки количество обращений к медикам пациентов с подтвержденным ковидом снизилось, по сравнению с прошлым воскресеньем, 28 марта, на 8,11%. Общее количество активно больных в Петербурге за неделю сократилось на 5,54%. В то же время суточная госпитализация пациентов с ковидом и пневмонией увеличилась на 6,19%.

Напомним, за последние сутки в Северной столице выявили 711 новых носителей коронавирусной инфекции, зафиксировали 28 летальных исходов.

В настоящее время в Петербурге развернуто 5347 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 972 койки (18,2%). Доля тяжелых пациентов в коронавирусных стационарах составляет 29%, на ИВЛ находятся 172 человека.