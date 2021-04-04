Москва, 4 апреля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в стране резко возросло число желающих вакцинироваться от COVID-19. Об этом она сказала в интервью телепрограмме «Москва.Кремль Путин» на канале «Россия 1».

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось», — сказала Голикова.

Чиновница подчеркнула, что вакцинация совершенно безболезненна и не страшная, но при этом она поможем защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции в преддверии весенне-летнего сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация стартовала в России в середине января. Власти планируют завершить ее к осени. В стране зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра им. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.