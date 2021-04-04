Минск, , 13:18 — REGNUM Журналистка белорусского телеканала СТВ Юлия Артюх заявила, что Украина — загибающаяся от нищеты страна, а одной из основных функцией ее президента Владимира Зеленского является съемка стримов в своем кабинете. Об этом ведущая белорусского канала заявила в программе «Новости 24 часа».

Украина, по словам Артюх, не процветающая, а загибающаяся от нищеты страна.

«И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики (а это, похоже, одна из основных функций президента Украины), народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды», — добавила она.

Ведущая также заявила, что отдает предпочтение диктатуре.

«Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия», — заключила журналистка.

Напомним, ранее ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок назвал украинского президента шутом и гауляйтером, который не исполнил ни одного из своих обещаний.

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Отметим, ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук назвал Белоруссию холуем России, а Украину — ее врагом.

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