Минск, 4 апреля 2021, 13:18 — REGNUM Журналистка белорусского телеканала СТВ Юлия Артюх заявила, что Украина — загибающаяся от нищеты страна, а одной из основных функцией ее президента Владимира Зеленского является съемка стримов в своем кабинете. Об этом ведущая белорусского канала заявила в программе «Новости 24 часа».
Украина, по словам Артюх, не процветающая, а загибающаяся от нищеты страна.
Ведущая также заявила, что отдает предпочтение диктатуре.
Напомним, ранее ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок назвал украинского президента шутом и гауляйтером, который не исполнил ни одного из своих обещаний.
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Отметим, ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук назвал Белоруссию холуем России, а Украину — ее врагом.
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