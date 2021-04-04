Москва, 4 апреля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 8817 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

NIAID Вирус SARS-CoV-2

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Сообщается, что 8817 новых случаев заражения выявлены в 84 регионах России из 85 (нет случаев в Чукотском автономном округе). При этом 13,2% новых случаев заражения не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что от последствий коронавирусной инфекции скончались 357 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 8212 человек.

На первом месте среди регионов по суточному приросту остается Москва — 1901 случай заражения за сутки. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург — 711 случаев заражения.

Далее следуют: Московская область (598), Нижегородская область (276), Ростовская область (241).