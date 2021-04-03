Киев, , 11:49 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины начало производство по делу о государственной измене в отношении депутатов украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и Виктора Медведчука. Об этом 3 апреля на своем telegram-канале сообщил депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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«Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований», — отметил депутат.

Гончаренко также добавил, что в его заявлении говорилось о высказываниях главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в интервью телеканалу RT. Он напомнил, что в интервью Виктор Медведчук дал комментарий относительно введения санкций в отношении Тараса Козака, а также — аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne.

«Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», — добавил Гончаренко.

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Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину, не взирая на веденные против него и членов его семьи санкции.