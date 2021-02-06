Москва, , 19:48 — REGNUM Заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в котором он анонсировал создание в стране Центра противодействия дезинформации, а также стратегии противодействия дезинформации, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 6 февраля в социальной сети Facebook.

«Режим Украины анонсировал свой Геббельсцентр?», — задаётся вопросом Илья Б.

Некоторые комментаторы восприняли данную новость с сарказмом. Они уверены, что всё информационное поле на территории Украины представляет из себя дезинформацию. Особенно, отмечают они, после санкций руководства страны против оппозиционных телеканалов.

«Сами с собой будут бороться? Всё информационное поле Украины — сплошная дезинформация», — написал Андрей П.

Ряд пользователей считают, что данная структура только и будет заниматься тем, что запрещать любую точку зрения, которая идёт в разрез официальной. Они уверены, что данный орган будет «оболванивать» население Украины.

«Правильно будет назвать эту структуру «Центр оболванивания населения», — считает Александр Б.

Нашлись и те, кто предположил, что даже после создания данного Центра окажется, что его сотрудники попросту ни на что не способны. Пользователи считают, что ответственные лица просто будут просиживать свои штаны и получать зарплату из бюджета страны.

«Ещё одну шарашкину контору сделают с космическими зарплатами и премиями, а пользы будет ноль», — поделился своим мнением Богдан К.

Напомним, 6 февраля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал создание в стране Центра противодействия дезинформации, а также стратегии противодействия дезинформации.