Анкара, , 23:11 — REGNUM Власти Турции готовы сотрудничать с официальным Багдадом в борьбе с террористами. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 3 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь в режиме видеосвязи к командующими подразделениями, дислоцированными на границе с Ираком и Сирией.

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) готовы к координации действий и сотрудничеству с Багдадом в борьбе с террористами», — сказал он, обращаясь к властям Ирака.

Акар выразил надежду, что иракская сторона «зачистит» районы Синджар и Махмур от боевиков в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в ходе телефонных переговоров российского и турецкого министров обороны Сергея Шойгу и Хулуси Акара обсуждалась ситуация в Сирии.

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