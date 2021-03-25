Москва, , 17:15 — REGNUM Ситуация в Сирии обсуждалась в ходе телефонных переговоров российского и турецкого министров обороны Сергея Шойгу и Хулуси Акара, сообщили 25 марта в пресс-службе Минобороны РФ.

Акцент в переговорах был сделан на взаимодействие России и Турции «в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта турецкие СМИ распространили информацию о гибели мирных жителей Идлибской зоны деэскалации якобы по вине российских ВКС.

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