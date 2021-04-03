Анкара, , 22:52 — REGNUM Власти Греции, которые провоцируют «турецкую сторону», проводят курс на эскалацию «напряженности и кризис». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь в режиме видеосвязи к командующими подразделениями, дислоцированными на границе с Ираком и Сирией.

«Афинам нужно четко уяснить, что подобный подход ни к чему не приведет, — подчеркнул министр. — Действия Греции нарушают нормы международного права, а иллюзии не приблизят наших соседей к желаемому».

При этом он добавил, что развивать добрососедские отношения с Грецией готовы власти Турции.

Напомним, отношения между Грецией и Турцией резко обострились в конце августа — начале сентября 2020 года. Власти Греции недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Афины считают своей исключительной экономической зоной.

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