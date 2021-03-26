Анкара, , 01:57 — REGNUM Участники саммита лидеров ЕС 25 марта отметили, что удовлетворены спадом напряженности в Восточном Средиземноморье, началом переговоров между Турцией и Грецией и проведением консультаций по решению кипрской проблемы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

В заявлении лидеров подчеркивается, что ЕС заинтересован в стабильном и безопасном Восточном Средиземноморье, а также в развитии отношений с Турцией, основанных на сотрудничестве и взаимных интересах.

При условии продолжения текущего спада напряжённости и конструктивной позиции Турции ради сохранения позитивной динамики ЕС готов последовательно сотрудничать с Турцией, чтобы развивать сотрудничество в областях, имеющих общий интересов и реализовывать дальнейшие решения, принятые на заседании Совета ЕС.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.