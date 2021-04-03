Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал отмену Соединенным Штатами санкций в отношении лиц, связанных с Международным уголовным судом (МУС). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Антониу Гутерреш United Natons

«Генеральный секретарь приветствует отмену со стороны США правительственного распоряжения о блокировании имущества определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом», — говорится в заявилении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ об отмене введённых его предшественником Дональдом Трампом санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда, которые причастны к расследованиям преступлений американских военных и гражданских служащих в других странах.

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