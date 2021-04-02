Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Президент США Джозеф Байден подписал указ об отмене санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС). О этом сообщает 2 апреля пресс-служба Госдепартамента.

«Президент Байден отменил исполнительный указ 13 928 «О блокировании собственности определённых лиц, связанных с Международным уголовным судом», положив конец экономическим санкциям и визовым ограничениям, связанных с судом», — говорится в сообщении.

В распространённом заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена отмечается, что после оценки санкционной политики в отношении МУС администрация Байдена пришла к выводу о её «неуместности и неэффективности». Тем не менее подчёркивается, что в Белом доме по-прежнему решительно не согласны с действиями суда, касающимися ситуации в Афганистане и Палестине.

Напомним, предыдущий президент США Дональд Трамп в июне 2020 года подписал указ о санкциях в отношении сотрудников Международного уголовного суда, причастных к расследованиям преступлений американских военных и гражданских служащих на территории других стран.

Из документа следовало, что «любая попытка МУС вести следствие, проводить арест, задержание или суд любого служащего США… является чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов».

С приходом к власти Джо Байдена в Белом доме объявили о готовности «тщательно проанализировать» решение предыдущей администрации по Международному уголовному суду.