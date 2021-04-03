Джакарта, , 22:30 — REGNUM У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 21.42 мск. Ближайший населённый пункт находился в 158 километрах от эпицентра. Очаг землетрясения располагался на глубине 328 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля Геологическая служба США сообщила, что сейсмологи зафиксировали на территории Колумбии подземные толчки магнитудой 5,0.

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