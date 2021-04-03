Богота, , 02:49 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Колумбии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясение находился в 25 километрах к северо-востоку от города Риосусио. Глубина залегания его очага составила 44,91 километра. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Индонезии. Его очаг располагался в 78 километрах к юго-западу от Джембера на глубине 48 километров. Пострадавших не было.