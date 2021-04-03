Вильнюс, , 20:25 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с призывом высказать поддержку координационному совету (КС) белорусской оппозиции к международным организациям и структурам. Об этом 3 апреля сообщает ее пресс-служба.

«Я направила письмо (вместе со Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава КС) в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», — отметила Тихановская.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля в пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии сообщили, что белорусский оппозиционер Светлана Тихавновская, находящаяся в Литве, внесена в республике в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

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