Минск, , 18:16 — REGNUM Находящаяся в Литве белорусский оппозиционер Светлана Тихавновская внесена в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили 2 апреля в пресс-службе Комитета госбезопасности республики.

Это сделано, как отмечается, на фоне расследования уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой Белоруссии в отношении участников инициативы BYPOL. Этих людей обвиняют в организации 25 марта 2021 г. «актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершённых гражданином Малейчуком В. А.».

«Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны Светлана Тихановская, Павел Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемых к настоящему моменту 18, фигуранты дела о совершённом организованной группой акте терроризма объявлены в международный розыск.

Белорусское ведомство добавило, что добивается экстрадиции Тихановской из Литвы, а Латушко — из Польши. Фигуранты этого уголовного дела внесены комитетом в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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