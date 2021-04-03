Донецк, 3 апреля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), произвел сброс взрывного устройства вблизи жилого дома в населенном пункте Александровское. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Во дворе находились два мирных жителя, — говорится в сообщении. — …Погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения… местная жительница».

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что боевики ВСУ обстреляли поселок Жабуньки в северном пригороде Донецка.

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